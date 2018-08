Eernegem gastgemeente van Jumbo Run 04 augustus 2018

Ichtegem is op zaterdag 18 augustus gaststad voor de 48ste Jumbo Run van het Dominiek Savio Instituut uit Gits. Er worden 160 motards met zijspan verwacht om de jongens en meisjes van Dominiek Savio een onvergetelijke dag te bezorgen. Het is de eerste keer in de lange geschiedenis van de Jumbo Run dat Ichtegem gastgemeente is.





De colonne motoren start om 10 uur in Gits voor een tocht van zestig kilometer. De run komt aan in Eernegem om 12 uur, waarna rijders en passagiers een middagmaal krijgen in de sporthal. In de namiddag zijn er circusartiesten en volksspelen voor de kinderen in de Bruggestraat. Om 18 uur komen de motoren aan in Gits, waar de dag afgesloten wordt met kinderanimatie, een optreden en vuurwerk. (SVR)