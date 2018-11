Eén school, drie dappere kankerpatiëntjes GEHO ORGANISEERT URBAN TRAIL VOOR GOED DOEL SAM VANACKER

17 november 2018

02u25 0 Hooglede De gemeenteschool van Hooglede houdt voor de Warmste Week van Studio Brussel een Urban Trail ten voordele van het Kinderkankerfonds. Daarvoor heeft ze drie heel erg goeie redenen. Cas (9), Lisette (2) en Victor (2) kregen alledrie de vreselijke ziekte.

Dat drie kinderen van dezelfde school met kanker te maken hebben gehad, is op zich al erg schrijnend. Des te opmerkelijker is dat de mama's van Lisette en Victor al jaren boezemvriendinnen zijn én dat hun kinderen nagenoeg tegelijkertijd de diagnose kregen. Lisette heeft inmiddels de laatste behandeling achter de rug en kan in februari starten in de eerste kleuterklas. Haar speelkameraadje Victor krijgt nog steeds chemo. Cas zit nu in het derde leerjaar en won de strijd tegen leukemie in de derde kleuterklas.





Disneyland

Vriendinnen Sara Lammertijn (30) en Liese van Maele (30) hoorden allebei in oktober vorig jaar het nieuws dat hun wereld op zijn kop zette. Bij Lieses zoontje Victor, toen 13 maanden oud, werd lymfeklierkanker vastgesteld. Bij Sara's dochtertje Lisette, toen 14 maanden, werd een tumor in haar buikholte ontdekt. De kinderen wonen op een steenworp van elkaar in Hooglede en lagen samen zowat een jaar op Oncologie in het UZ in Gent. "Heel af en toe mochten ze samen spelen van de dokters", vertelt Sara. "Liese en ik hebben enorm veel steun aan elkaar gehad. Samen zijn we doodsbang geweest, samen hebben we ons boos gemaakt en samen hebben we gehuild. Maar niet alles was kommer en kwel. We hebben ook veel gelachen. Je leeft in een bubbel, maar wij zaten er sámen in."





Beide mama's zijn inmiddels terug thuis met hun kinderen. Het gezwel in de buik van Lisette is na twee operaties en een chemobehandeling volledig verdwenen. Door een verkoudheid kon ze niet op de foto. Ook Victor lijkt het goed te stellen, ondanks het feit dat zijn behandeling nog lang niet ten einde is. "De lymfeklierkanker is zo goed als weg, maar de behandeling zal nog tot 4 oktober volgend jaar duren. Dan pas kan hij naar school", vertelt oma Christine. "Zijn recentste kuur was vijf weken geleden, maar daar had hij gelukkig weinig last van. Nu is zijn haar terug aan het groeien. Het is al de derde keer", zegt Christine. "Als alles definitief achter de rug is, gaan Liese en ik samen naar Disneyland met Lisette en Victor", pikt Sara in. "Daar kan je op rekenen."





Machteloosheid

Bij Tine Geldhof (36), de mama van Cas (9), komen de herinneringen naar boven als ze het verhaal van Victor en Lisette hoort. "De behandeling van de bloedkanker van Cas heeft twee jaar geduurd. Nog steeds moeten we regelmatig op controle. Het ergst vond ik de machteloosheid. Alleen wat voeding betreft heb je zelf controle en daar heb ik mij toen echt op gegooid. Enige voordeel misschien is dat de kinderen zelf nog te jong zijn om de negatieve bijklank te maken die volwassenen onmiddelijk hebben bij de woorden 'kanker' en 'chemo'. Daardoor zijn ze na de misselijkheid ook sneller weer hun vrolijke zelf. Aan de gevolgen van de ziekte denken ze niet."





Al 500 inschrijvingen

De Urban Trail van school GeHo vindt op 30 november tussen 18.30 en 20 uur plaats en is een wandel- of looptochtje van een kleine 3 kilometer. Onder meer het gemeentehuis en de bib komen aan bod en onderweg is er animatie. Deelnemers brengen best een zaklamp en een fluohesje mee. Kaartjes kosten 5 euro (volwassenen) of 2 euro (kinderen) en zijn te bestellen via geholooptzichwarm@gmail.com. De opbrengst gaat naar Kinderkankerfonds Koester. Nu al zijn er 500 inschrijvingen.