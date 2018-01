Duivenpoep (nog altijd) niet welkom op containerpark LIEFHEBBERS ZIJN BOOS, MAAR VOLGENS MIROM GELDT VERBOD AL TIEN JAAR SAM VANACKER

24 januari 2018

02u45 0 Hooglede De Hoogleedse duivenmelkers zijn boos. Volgens hen is hun professionele afval - lees: duivenpoep - sinds 1 januari niet meer welkom in de containerparken van Hooglede en Gits. In plaats daarvan moeten de duivenliefhebbers het nu doen met de witte restafvalzakken. Bij afvalintercommunale MIROM kijken ze vreemd op. "Dierlijke uitwerpselen in het containerpark? Dat mag al minstens tien jaar niet meer."

Hooglede-Gits telt ruim veertig duivenliefhebbers, die drie tot vier keer per dag de kooien schoonmaken. Zo ging Ronny Lagae tot eind december zowat om de twee weken met enkele grote zakken vol duivenpoep naar het containerpark.





"De parkwachters vertelden ons plots dat het niet meer mocht. Niet in Hooglede en niet in Gits." Intussen sleurt Ronny al drie weken lang telkens twee extra huisvuilzakken naar zijn oprit.





"Zelf heb ik elke week twee zakken, al varieert de hoeveelheid wel wat", vertelt hij.





"Nu hebben mijn duiven jongen, dus heb ik dubbel zo veel afval. Ik schep 's morgens, 's middags en 's avonds de kooien uit, al ben ik maar een kleine liefhebber met veertig vogels. Er zijn hier veel liefhebbers met meer afval dan ik. Het is een erg spijtige zaak, want een halfvolle vuilniszak zit al snel aan het maximumgewicht van 15 kilo en kost bovendien geld."





Geen vergunning

MIROM-woordvoerder Goedele Osaer reageert verbaasd op de klacht.





"Sinds 1 januari is er helemaal niéts veranderd bij ons. Al minstens tien jaar zijn dierlijke uitwerpselen niet welkom in het containerpark. Blijkbaar is dat in Hooglede tot nu toe aan het oog van de parkwachters ontsnapt, of werd het oogluikend toegestaan. Maar eigenlijk mag het niet. We hebben zelfs geen vergunning om zoiets te verwerken. Kleine hoeveelheden horen in de restafvalzak, grote hoeveelheden moeten naar een gespecialiseerde firma. Misschien dat duivenmelkers twintig jaar geleden nog in beperkte mate bij de fractie van het groenafval terecht konden, maar die tijd is voorbij. Onze verwerkingsmethoden zijn veranderd. Duivenpoep hoort bij de restfractie en gaat dus naar de verbrandingsoven. Om het gewicht van de zakken beperkt te houden, raad ik de duivensportliefhebbers trouwens aan om kleine restafvalzakken te gebruiken."