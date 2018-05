Duivelskoorts slaat toe in sporthal Ogierlande 01 juni 2018

Emmanuel Vanderbeke heeft grootse plannen voor het WK. De concessiehouder van de cafetaria van de sporthal in Gits zorgt voor een groot scherm, organiseert een verkiezing van de mooiste 'duivelin' en zorgt voor springkastelen in de sporthal.





"Vier jaar geleden had ik niet echt een grote opkomst verwacht voor het WK, maar op bepaalde momenten had ik hier toch tweehonderd man over de vloer. Toen al ontstond het idee om wat groters op poten te zetten in 2018", zegt Emmanuel. "We mikken heel bewust op gezinnen met kinderen, een doelgroep die elders misschien minder z'n gading zal vinden. Tijdens en na de wedstrijd tegen Tunesië op 23 juni kunnen de kinderen hier bijvoorbeeld naar hartelust voetballen in de grote zaal, terwijl we in de volleybalzaal twee springkastelen zetten", klinkt het.





Verklede duivelsmama

"Daarnaast zorgen we voor WK-braadworsten en houden we een verkiezing van de best verklede duivelsmama", pikt partner Tine Verhaeghe in. "De winnares gaat naar huis met een doos cava."





Ook tijdens de wedstrijden tegen Panama en Engeland zijn speciallekes voorzien. Op maandag 18 juni pakt Emmanuel uit met een happy hour vanaf 19 uur en op donderdag 28 juni worden gratis hapjes rondgedeeld.





