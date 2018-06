Doodrijder Saar opnieuw in beroep tegen straf 16 juni 2018

02u40 0

De 34-jarige automobilist die op 17 december 2015 Saar Gevaert (15) uit Gits (Hooglede) op haar fiets doodreed, tekent beroep aan tegen een nieuwe veroordeling voor een ongeval met vluchtmisdrijf in Ledegem. Hij kreeg daarvoor zes maanden effectieve celstraf, een boete van ruim 8.000 euro en vijf jaar extra rijverbod. Die straf kwam halfweg mei bovenop de ruim tien jaar rijverbod en de voorwaardelijke celstraf van ruim drie jaar die Miguel V. kreeg voor het dodelijke ongeval met Saar langs de Bruggesteenweg in Gits. Na dat ongeval pleegde hij vluchtmisdrijf, hij had te veel gedronken en zijn Range Rover was niet ingeschreven, verzekerd of gekeurd.





Aan de politierechter beloofde hij nooit nog achter het stuur van een wagen te kruipen maar nog voor zijn definitieve veroordeling ging hij met de wagen van zijn vriendin langs de Fabriekslaan in Ledegem van de weg af en belandde in de gracht. Hij bleef ongedeerd maar opnieuw zette hij het op een lopen. Wellicht volgt het nieuwe proces in beroep dit najaar. (LSI)