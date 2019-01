Dj JtotheC keert terug naar z’n roots met optreden in Hooglede Sam Vanacker

22 januari 2019

12u43 0 Hooglede Op vrijdagavond 8 februari komt dj JtotheC (als ‘Jay to the Cee’ uitgesproken) naar De Gulden Zonne. JtotheC is het alter ego van Jonas Casier, die in Hooglede opgroeide en in 2018 zijn debuutalbum uitbracht.

Jonas, die inmiddels in Kuurne woont, is de zoon van Patrick Casier en Rita Lepoudre. Hij legde een indrukwekkend parcours af in de muziekwereld. Sinds hij in 2010 zijn eerste single uit bracht speelde hij met een internationaal dj-collectief op onder andere Roskilde, Lowlands en Jazz Middelheim. Hij leverde verder bijdrages aan nummers van dj SNS, Brihang en Ntrek, terwijl hij zich laat omringen door topmuzikanten als Peter Lesage (Flip Kowlier, Ertebrekers, Gabriel Rios), Jeffrey Jefferson (Ertebrekers) en DJ SNS (Brihang).

Voor de organisatie van het optreden, dat kadert in de Trimard-avonden van de Gulden Zonne, slaat het gemeentebestuur de handen in elkaar met Jeugdhuis De Vlinder en JOC De Prik. Tickets kosten 9 euro en zijn verkrijgbaar bij de jeugdhuizen, in de webshop of bij Infopunt Trimard.