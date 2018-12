Discussie over drassige piste Onledemolen Sam Vanacker

18 december 2018

Op de gemeenteraad maandagavond werd er opnieuw gediscussieerd over de toestand van de atletiekpiste aan Dominiek Savio in Gits.

De piste in Onledemolen vormt al langer voer voor discussie op de gemeenteraad van Hooglede. Telkens wanneer het stevig geregend heeft ligt de piste er bijzonder drassig bij, zodanig dat ze nagenoeg onbeloopbaar wordt. Regelmatig is er ook sprake van sporen van fietsbanden. Het gemeentebestuur zegt de situatie op te volgen en zorgt waar mogelijk voor drainage. Zowel oppositiepartij Groep 21 als gemeenteraadsvoorzitter Rik Debeaussaert (Anders) menen dat al dat oplapwerk weinig zoden aan de dijk brengt en dat er beter in een nieuwe tartanpiste wordt geïnvesteerd.

“De piste ligt nu inderdaad erg drassig, maar afgelopen zomer was dat helemaal anders”, reageert burgemeester Rita Demaré (CD&V). “Het heeft geregend en er was nachtvorst. Dan wordt het oppervlak van de piste inderdaad een papje. Daar valt weinig tegen te doen, tenzij we er een nieuwe piste leggen, maar dat wordt een investering van zo’n 350.000 euro. Prijzig, vooral omdat de ondergrond er ook helemaal uit moet als we het meteen goed willen aanpakken. De vraag is of het die investering waard is. De sportraad is alvast geen vragende partij.”