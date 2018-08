Dierenshop aan schandpaal genageld BEZOEKSTER ÉN EIGENAAR DIENEN TEGEN ELKAAR KLACHT IN NA FACEBOOKPOST CHARLOTTE DEGEZELLE EN SAM VANACKER

23 augustus 2018

02u30 0 Hooglede Dierenshop Schellens is in het oog van een storm terechtgekomen. Een vrouw postte maandag op Facebook dat de winkel langs de Bruggesteenweg in Gits de dieren verwaarloost. Talloze mensen deelden het bericht. Volgens de zaakvoerders gaat het om ongegronde laster. Beide partijen stapten naar de politie.

De 24-jarige Ianthé Baeyens woont in Veurne maar moest maandag voor boodschappen in Roeselare zijn. Ze werkte zelf tot anderhalve maand geleden in een dierenspeciaalzaak. Op de terugweg van Roeselare stopte ze bij Schellens. "Ik wist dat de zaak geen al te beste reputatie had en ik wou dat met eigen ogen zien. De sectie voor honden en katten stonk en de helft van de dieren was misvormd. Daarna stapte mijn vriend bijna op een vis. Hij raapte de vis op en ik dacht eerst dat hij dood was, tot hij in z'n handen begon te spartelen. In paniek hebben we water gezocht. Heel triest hoe ze de dieren daar behandelen." Samen met een foto van de vis postte ze het verhaal op Facebook, waar het al ruim 150 keer gedeeld werd. "Ik bleek de enige niet met zo'n verhaal. Massaal kreeg ik berichten van mensen met gelijkaardige ervaringen."





Dode vogel in hondenhok

Kort nadat Ianthé haar bericht online zette contacteerden de zaakvoerders van de winkel haar met het verzoek het bericht te verwijderen. Zoniet zouden ze een klacht wegens laster en eerroof neerleggen tegen haar. Ianthé liet het bericht staan en stapte naar de politie. "Via Facebook heb ik inmiddels een twintigtal foto's gekregen van mensen die liever anoniem blijven, maar waarop te zien is hoe de dieren aan hun lot overgelaten worden. Zo heb ik onder meer een foto van een hond met een dode vogel in zijn hok en een foto van dode ratjes. Er is een pv opgesteld en alles zal onderzocht worden." Commissaris Carl Vyncke van de politiezone RIHO had gisteren het dossier nog niet ontvangen van zijn collega's uit de andere zone, maar neemt de zaak ernstig. "De kwestie zal onderzocht worden. We gaan ter plaatse en onze bevindingen bezorgen we aan het gerecht en aan de dienst dierenwelzijn."





Zaakvoerder Peter Schellens van zijn kant diende effectief klacht in wegens laster en eerroof. "We kunnen niet anders dan in de tegenaanval gaan. Van verwaarlozing is geen sprake. Onze puppy's staan eerder te dik dan te mager. Dat ze misvormd zouden zijn, is onzin. Het klopt dat ik een visje van de vloer gered heb, maar wie thuis een aquarium heeft, weet dat vissen soms uit het water springen. Dan kan je toch weinig meer doen dan ze oprapen en ze zo snel mogelijk terug in het water stoppen? Elke woensdag krijgen we in onze fokkerij controle van een gerenommeerde dierenpraktijk. Akkoord dat er soms een geur hangt, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Ik begrijp best dat sommige mensen de dieren liever niet in kooien zien, maar we kunnen ze toch moeilijk in onze woonkamer steken? Moest er iets aan de hand zijn zou de diereninspectie de boel al hebben gesloten. Die zijn er de laatste jaren niet malser op geworden. We worden onterecht aan de schandpaal genageld op Facebook."





"Sluiting niet aan de orde"

Bij de Vlaamse overheidsdienst Dierenwelzijn is Dierenshop Schellens geen onbekende, maar sluiting is niet aan de orde. "Het is niet de eerste klacht die we krijgen, maar het is evenmin zo dat we er al tientallen inbreuken hebben vastgesteld", reageert woordvoerder Brigitte Borgmans. "Onze inspectiedienst heeft in de loop der jaren al verschillende onaangekondigde controles uitgevoerd en er werden wel al enkele pv's opgesteld. Het ging om problemen met de infrastructuur, de hygiëne en administratie. De laatste controle dateert van begin dit jaar. Toen werd ook een pv opgesteld en werden er maatregelen opgelegd. Die maatregelen werden door de eigenaar inmiddels correct uitgevoerd." Nog volgens de woordvoerder legde de inspectiedienst zowel in 2017 als in 2018 een administratieve boete op aan Dierenshop Schellens, samen goed voor ruim 3.000 euro.