Dienstencentrum GID(t)S wordt Groep Gidts vzw 21 juni 2018

Dienstencentrum GID(t)S verandert van naam en gaat voortaan door het leven als Groep Gidts vzw. Bij de nieuwe naam hoort ook een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. De nieuwe naam dekt volgens communicatieverantwoordelijke Ellen Bode beter de lading. "De naam past beter bij wat we zijn, namelijk een dynamische, moderne groep van organisaties die elk in hun eigen domein kansen creëren met en voor mensen met een beperking." Wat Groep Gidts doet, is niet veranderd. Het blijft de koepelorganisatie met Mariasteen, Molendries en Dominiek Savio onder de vleugels. (SVR)