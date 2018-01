Deceuninck wint beursaward 19 januari 2018

Deceuninck nv heeft een beursprijs gewonnen. Het bedrijf sleepte de Euronext award in de wacht als BEL Small bedrijf van het jaar. De BEL Small-categorie slaat op aandelen die niet in de welbekende Bel-20 zijn opgenomen.





Reden voor de winst is dat het aandeel van Deceuninck de hoogste relatieve stijging van de marktkapitalisatie kende. Die kapitalisatie steeg in 2017 met ruim 100 miljoen doordat de koers van het aandeel van 2,26 euro tot 3,01 euro omhoog ging. Deceuninck ontving de award gisterenavond tijdens een plechtigheid in Brussel in aanwezigheid van onder meer minister van Financiën Johan Van Overtveldt en vice-eerste minister Alexander De Croo.





(SVR)