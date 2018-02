Debat over strafmaat in 'diepvriesmoord': Is het nu 20, 30 of 40? 17 februari 2018

02u31 0

Het hof van beroep in Gent heeft de debatten in de zogenaamde diepvriesmoord heropend. De advocaten van Isabel D. (42) en Olaf P. (48) willen een nieuw debat over de strafmaat omdat er momenteel heel veel onduidelijkheid heerst wat de maximumstraf is bij gecorrectionaliseerde assisenzaken. Volgens de advocaten van de beklaagden is het 20 jaar, volgens het openbaar ministerie 30 jaar. De advocaat van P., meester Scheerlinck,wil duidelijkheid, ook al kwam het college van procureurs-generaal tot de conclusie dat het 30 jaar is. Maar volgens meester Scheerlinck is in eerste instantie het hof van beroep zelfs niet meer bevoegd om te oordelen, maar moet de zaak worden beoordeeld door het hof van assisen. En zelfs al zou het hof zich bevoegd verklaren, dan nog is volgens hem de maximumstraf 20 jaar. Het openbaar ministerie blijft erbij dat het 30 jaar is, omdat het grondwettelijk hof zegt dat de procedure voor 'hangende zaken' onveranderd blijft. Uitspraak in de zaak op 23 maart. (DJG)