Davidsfonds zet jong talent van kunstacademie in de kijker op Toast Literair Sam Vanacker

11 januari 2019

13u01 0 Hooglede Op zondag 20 januari pakken ruim tweehonderd afdelingen van het Davidsfonds opnieuw uit met hun jaarlijkse ‘Toast Literair’. Ook het Davidsfonds van Hooglede doet mee.

Op zondagvoormiddag 20 januari wordt in Hooglede jong talent van eigen bodem in de kijker gezet. De leerlingen van de academie van woord en kunst van Hooglede krijgen er de kans om hun kunnen te tonen voor het publiek.

Het evenement vindt plaats om 10.30 uur in de Gulden Zonne en is helemaal gratis. Bezoekers worden er getrakteerd op een gratis glaasje cava of fruitsap.