Davidsfonds strikt politicoloog Carl Devos voor lezing Sam Vanacker

11 maart 2019

13u52 0 Hooglede Naar aanleiding van de verkiezingen op zondag 26 mei organiseert het Davidsfonds van Hooglede een lezing met politicoloog Carl Devos.

Devos is hoogleraar aan de Gentse faculteit Politieke en Sociale wetenschappen en komt met zijn politieke analyses regelmatig in de media. Op woensdag 27 maart komt Devos naar Hooglede. “Ook al gaat politiek vaak over de korte termijn, de verkiezingen zijn het moment om stil te staan bij de langetermijnvisie. Waar willen de politieke partijen naartoe? Waar staan ze voor en hoe zien ze hun ideale samenleving in pakweg 2040? We willen de essentie horen waarvoor partijen staan, het verschil tussen de partijen begrijpen en het belang van ideologieën kennen boven de eendagsuitspraken”, zegt het bestuur van Davidsfonds Hooglede. De lezing start om 20 uur in De Gulden Zonne op de Marktplaats 6 in Hooglede. Davidsfonds-leden betalen vijf euro, niet-leden tien euro.