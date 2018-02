Davidsfonds proeft chocolade 16 februari 2018

Davidsfonds Hooglede organiseert op woensdag 7 maart een chocolade-en drankendegustatie met Filip De Meulenaere.





De zaakvoerder van confiserie Vereecke in Middelkerke trakteert de bezoekers op een verwenavondje, aan elkaar geweven door middel van anekdotes, weetjes en tips.





De avond start om 20 uur en vindt plaats in kapel 't Hoge in de Hogestraat 170 in Hooglede. Leden betalen 10 euro, niet-leden 15 euro. Inschrijven kan bij Ines Depoorter op 0475 /55. 20. 56 of ines.depoorter1@telenet.be.





(SVR)