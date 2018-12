Davidsfonds organiseert lezing over ‘digibesitas’ Sam Vanacker

17 december 2018

15u26 0 Hooglede Het Davidsfonds organiseert op woensdag 19 december een voordracht met professor Lieven De Marez over het fenomeen van ‘digibesitas’ in De Gulden Zonne.

Lieven De Marez is verbonden aan de Ugent en staat aan het hoofd van een onderzoeksgroep die de vinger aan de pols houdt van de digitalisering bij de Vlaming. “Tv, smartphone, laptop, tablet... Nooit eerder spendeerden we zo veel tijd en geld aan technologie”, aldus De Marez. “Dat gebeurt in een zodanige mate dat we op onze grenzen stoten en dat er een vorm van digibesitas ontstaat, zegt prof. Lieven De Marez (iMinds - UGent). “Nieuwe trends komen niet in de plaats van iets anders. Ze komen er gewoon bij. We kijken naar Netflix, bovenop de tijd die we spenderen aan traditionele tv. We chatten met What’sApp bovenop de sms’jes die we al stuurden. Alles samen kost ons dat uren per dag.”

“Digibesitas wijst op een overvloed waarvan we zelf niet meer genieten. De symptomen: stress en ongenoegen om digitale gewoontes die je opslorpen”, zegt De Marez. “Bijvoorbeeld: je zet je computer aan, en je checkt automatisch Facebook. Of je zit op toilet, en begint doelloos over je smartphone te swipen. Voor het eerst zien we dat mensen dat duidelijk als een last ervaren: 70 procent zegt dat media te veel tijd opslorpen. Alleen doen we er nog niet veel aan.”

Geïnteresseerden zijn om 20 uur welkom in de Gulden Zonne. Leden betalen 5 euro, niet-leden 10 euro.