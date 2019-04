Davidsfonds Gits op verkenning in Roeselare SVR

17 april 2019

12u24 0

Het Davidsfonds van Gits organiseert op zondag 28 april een begeleide wandeling in het hartje van Roeselare. Gids van dienst is Rosa Vandenbulcke. “Roeselare is zoveel meer dan louter Rodenbach en Gezelle. Om de haverklap laat deze boeiende stad van zich horen in de kranten. Zo werden er recent nog elektrische deelsteps in gebruik genomen, terwijl onlangs ook het eerste uitsluitend vrouwelijke interimkantoor van België er opende. Nagenoeg elke maand valt er wat nieuws te ontdekken.” De wandeling bedraagt 2,75 kilometer en er wordt om 8 uur gestart met een ontbijt bij JAVA in de Hoogleedsesteenweg 241. Inschrijven kan via r.vanthour@telenet.be of 051/72.35.78. Leden betalen 8 euro, niet-leden 13 euro.