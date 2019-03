Dansschool Dançar zet sterke prestatie neer op Vlaams danskampioenschap Sam Vanacker

13 maart 2019

12u07 0 Hooglede Twee teams van de Hoogleedse dansschool Dançar hebben op zondag 10 maart goud gewonnen op de Vlaamse danskampioenschappen van dansfederatie FDSF (Federatie Disco, Show en Freestyle - Buldo) in Kortrijk.

Coach Ricardo Oliveira Ferreira is bijzonder trots op z’n dansers. “Acht teams van onze juniorafdeling Confidence en vijf teams van onze volwassenenafdeling ‘Impressive’ deden mee aan het Vlaams Kampioenschap. Dat we in beide categorieën in de eerste plaats hebben gehaald is een heel mooie opsteker en motiveert ons om op dit elan verder te gaan met onze wedstrijdteams. Per slot van rekening bestaan we nog maar sinds 2017. Wie meer info wil over onze werking is trouwens welkom op de opening van ons nieuw gebouw in de Hoogleedsesteenweg op 8 juni.”