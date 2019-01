Dansschool Dançar barst uit haar voegen en verhuist naar loods op Hoogleedsesteenweg: “Van 386 leden naar 457 in jaar tijd” Nieuw onderkomen goed voor 540 vierkante meter aan dansruimte Sam Vanacker

07 januari 2019

17u57 0 Hooglede Dansschool Dançar gaat verhuizen naar een loods op de Hoogleedsesteenweg, zowat pal tegen de ring rond Roeselare. De opening is gepland op 8 juni.

Daarmee start een nieuw hoofdstuk voor de dansschool van Ricardo Oliveira Ferreira (25) en zijn partner Melissa Debouvere (24). Het koppel startte in 2017 met dansschool Dançar in Hooglede en huurt sinds begin vorig jaar een gebouw aan het Quirinusplein, maar het ledenaantal bleef stijgen en dat pand is ondertussen te klein geworden. “De belangrijkste reden voor de verhuis is plaatsgebrek”, beaamt Ricardo. “Bij de start van het nieuwe dansseizoen in september 2018 zaten we met 457 leden, terwijl dat een jaar eerder nog 386 was. Dat is een stijging van twintig procent en daar zijn we uiteraard erg blij mee. De Quirinuszaal blijft een prima locatie en we beschikken er over een grote en een kleinere zaal, maar we konden niet anders dan op zoek gaan naar iets groters. De school barst zowat uit haar voegen. We hebben verschillende pistes onderzocht en besloten uiteindelijk een leegstaande loods te kopen op de Hoogleedsesteenweg.”

540 vierkante meter

“De ruimte die we er hebben is enorm. Op de benedenverdieping is een grote zaal van achttien op vijftien meter, terwijl we op de bovenverdieping nog eens twee zalen van negen op twaalf meter ter beschikking hebben. Alles samen is dat goed voor 540 vierkante meter aan dansruimte alleen al. Verder komt er beneden ook een cafetaria, terwijl we ook aparte douches gaan installeren. Dat laatste missen we nu wel. Daarnaast komen er kleedkamers en zelfs een aparte spinningruimte. Ten slotte hebben we voor mensen die even willen uitblazen of willen studeren tussen het dansen door ook een aparte ruimte.”

Opening

“Ook de ligging is ideaal”, gaat Melissa verder. “Het gebouw ligt in Roeselare, maar tegelijk op de grens met Hooglede en dus op amper een paar minuten rijden van onze huidige locatie. Verder is deze zaal vlot bereikbaar omdat ze zo dicht bij de ring ligt. Nog bijzonder mooi meegenomen is dat er op ons eigen terrein parkeerplaats is voor veertig wagens. We gaan hier iets moois van kunnen maken.”

De opening is gepland voor 8 juni, dus het beloven drukke maanden te worden voor Ricardo en zijn team. “We gaan proberen alles zoveel mogelijk zelf in te richten en aan te kleden. Al laten we het plaatsen van een spanplafond uiteraard over aan professionals. Tegen 8 juni moet alles zo goed als klaar zijn. Iedereen mag die dag een kijkje komen nemen. Daarna gaan we in september van start met het nieuwe dansseizoen.”

Dansschool Dançar kondigde het nieuws van de verhuis zondag zelf aan tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de leden aan de hand van een powerpointpresentatie en onderstaand filmpje.

Wie meer info wil over dansschool Dançar kan terecht op www.dançarproductions.be.