Dançar mag naar Rock Village Werchter 12 mei 2018

De ruim 300 leden van dansschool Dançar zijn zich volop aan het voorbereiden op wat de eerste grote gezamenlijke show van de school wordt. De vijftig beste dansers zijn bovendien op 7 juli ook nog eens te zien in de Rock Village van Werchter. De voorstelling 'We are who we are, but who are we' wordt op 19 en 20 mei vier keer opgevoerd in de Gulden Zonne. "We brengen een zelf bedacht verhaal van hoop en liefde dat honderd jaar geschiedenis overbrugt, van de Eerste Wereldoorlog tot vandaag. In september zijn we gestart met de choreografieën en nu vallen alle puzzelstukjes langzaam in elkaar. Alle driehonderd leden doen mee", aldus docent Ricardo Oliveira Ferreira. Alle info via www.dansschooldançar.be. (SVR)