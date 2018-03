Chemo zit erop voor burgemeester Rita Demaré 10 maart 2018

Burgemeester Rita Demaré (CD&V) heeft deze week haar twaalfde en laatste chemobehandeling ondergaan. Eind vorig jaar werd tijdens een preventieve screening borstkanker vastgesteld, waarna de tumor operatief verwijderd werd.





Daarop volgde een chemokuur van twaalf weken. Opmerkelijk is dat Rita van haar kinderen in die tijd elke week een bos rozen kreeg. Het begon met twaalf rode rozen en na elke kuur werd een van de rode rozen vervangen door een witte. "Nu is eindelijk geen enkele rode roos meer te zien", zegt de burgemeester, die al bij al tevreden is over het verloop van de behandelingen. "Ik kon niet op elke vergadering aanwezig zijn en vaak kon ik niet anders dan rusten over de middag, maar familie en vrienden zijn een grote steun geweest. De komende weken zal ik het nog altijd rustig aan moeten doen, want ook de opvolging na de chemo is intensief. Laat me trouwens nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is dat vrouwen zich preventief laten screenen." (SVR)