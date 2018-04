Café De Drie Koningen maakt rentree VOORMALIGE PATRON LIONEL MAES KOMT LINTJE KNIPPEN SAM VANACKER

18 april 2018

02u30 0 Hooglede Ruim tien jaar nadat dorpscafé De Drie Koningen omgedoopt werd tot 't Onbeschreven Blad keren nieuwe uitbaters Kris Windels en Tania Vercruysse terug naar de roots. Ze herstellen de oude naam in ere en steken het café in het nieuw.

Kris Windels (47) is afkomstig van Ingelmunster en echtgenote Tania Vercruysse (45) van Staden. In de vier jaar dat ze in Gits wonen, kregen ze de smaak van pintjes tappen te pakken in de voetbalkantine van VP, waar Kris jeugdtrainer is. "Eerder hadden we geen ervaring in de horeca", vertelt Kris.





"Maar ik heb een oom die café hield en Tania heeft een tante die cafébazin is, dus ergens zit het wel in onze genen, denk ik. Al hebben we toch goed nagedacht alvorens we de stap naar een eigen horecazaak durfden wagen. Tania heeft haar job opgegeven voor het café, terwijl ik verder blijf werken als boekhouder. Ik zal 's avonds en in de weekends bijspringen, net als onze zeventienjarige zoon Jani."





Zegen

Oorspronkelijk waren Kris en Tania van plan om de naam 't Onbeschreven Blad te behouden, maar na enkele gesprekken met Gitsenaars zijn ze daar van afgestapt. "De Drie Koningen (zoals het café onder Lionel Maes tussen 1986 en 2007 heette, red.) blijkt hier nog heel sterk te leven", gaat Kris verder.





"Wij zijn er weliswaar nooit geweest, maar heel veel mensen hebben er heel goede herinneringen aan. Die nostalgie konden we niet negeren. En toen we Lionel Maes vroegen wat hij ervan zou vinden als we de oude naam zouden nemen, kregen we zijn zegen. Inmiddels is hij al een paar keer langs geweest om te zien hoe de verbouwingen vorderen. Toen we hem vroegen of hij het lintje wou doorknippen, pinkte hij een traantje weg", zegt Kris.





Binnen is het café nu al enorm veranderd. Zo gooiden Kris en Tania de tussenschotten aan de ingang eruit en werden de toog en de tapinstallatie volledig vernieuwd.





Gerechtjes

Alles kreeg een nieuw likje verf en ook de zaal achteraan werd grondig aangepakt. Verder is de vroegere rookruimte omgevormd tot een - rookvrij - vergaderplaatsje en ook de keuken is vernieuwd. "Eerst zullen we ons concentreren op het café, maar op termijn gaan we ook een paar gerechtjes op de kaart zetten", gaat Tania verder. "Uiteraard een goeie spaghetti, maar ook een stukje zalm of stoofvlees met frietjes moeten kunnen."





De Drie Koningen opent op 27 april om 18 uur. Op zaterdag 28 april is er een openingsfuif met dj Master of the Plaster.