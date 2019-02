Breekbaar Land kanshebber voor Publieksprijs Publieke Ruimte 2019 CDR

20 februari 2019

Elk jaar reikt Infopunt Publieke Ruimte een onderscheiding uit aan de ‘beste’ openbare ruimte van België. De Prijs Publieke Ruimte is een erkenning voor goed opdrachtgeverschap en voor een kwaliteitsvol ontwerp en uitvoering van het project. Ook de gebruikers van de publieke ruimte hebben een stem want zij bepalen wie aan de haal gaat met de Publieksprijs Publieke Ruimte 2019. Eén van de vijf genomineerde projecten hiervoor is ‘Breekbaar Land’, het ontwerp voor de onthaalsite van de Duitse Militaire Begraafplaats in Hooglede. Naast de functie van entreezone en informatiepunt vervult de onthaalsite vooral een belangrijke rol in de enscenering en totaalbeleving van de begraafplaats. De andere kanshebbers zijn de oude Leieboorden in Kortrijk, de stationsomgeving van Liedekerke, Singel Noord in Antwerpen en Wetteren aan de Schelde in Wetteren. Tot maandag 11 maart middernacht kan er gestemd worden op www.congrespubliekeruimte.info/nominaties-prijs-publieke-ruimte/.