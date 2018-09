Brandweer zet poorten open 07 september 2018

De brandweer van Hooglede zet op 15 en 16 september de poorten open van de kazerne in de Grote Noordstraat. Het opendeurweekend start op zaterdag al om 7 uur met een brandweerwandeling in samenwerking met de Warden Oom Stappers. Vanaf 11 uur opent de bar en zijn er braadworsten te verkrijgen aan de kazerne. Op zondagnamiddag wordt ingezet op de gezinnen, met een springkasteel, rondritten voor kinderen in de brandweerwagen en de mogelijkheid om het brandweermateriaal te bezichtigen. Blikvanger zondagnamiddag wordt een tuimelwagen van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen. (SVR)