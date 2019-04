Brandweer ruimt mest op de weg LSI

08 april 2019

17u47

Bron: LSI 0

Op het kruispunt van de Grote Noordstraat en de Bruggestraat in Hooglede is maandagnamiddag mest op de weg beland. Dat gebeurde voor of na het bemesten van een akker wat verderop. Ook in de Beverenstraat belandden nog overschotten mest op het wegdek. Dat zorgde voor een onwel ruikend en slibberig spoor. De brandweer van de zone Midwest kwam ter plaatse om de weg weer proper te spuiten.