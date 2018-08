Brandweer 2 keer op pad voor boer die snoeiafval verbrandt 06 augustus 2018

Landbouwer Freddy Bouckaert uit de Heistraat in Gits mag zich aan twee gepeperde facturen van de brandweer verwachten. De man had er zaterdagavond rond zes uur niet beter op gevonden om, in deze tijden van droogte, een voorraad gesnoeide takken in brand te steken op een braakliggende strook tussen zijn twee varkensstallen. Dat ging gepaard met veel rookontwikkeling waardoor iemand in de buurt alarm sloeg. De vlammen laaiden vrij hoog op, toen de spuitgasten arriveerden. Ze kregen de brand snel onder controle en konden verhinderen dat het vuur uitbreidde naar een kurkdroog veld vlak achter de varkensstallen. Ook de stallen bleven gevrijwaard. Freddy Bouckaert kreeg van de politie een stevige uitbrander. Zaak gesloten, zo leek het. Tot gisterenmorgen iets voor acht uur opnieuw een melding binnenliep van een brand op hetzelfde adres. Bleek dat Bouckaert weer een voorraad snoeiafval in brand had gestoken. De man weet nochtans hoe snel een brand grote schade kan veroorzaken: vier jaar geleden ging een loods op zijn bedrijf in vlammen op toen een tractor vuur vatte. Een slecht contact aan de batterij was toen de oorzaak. Voor de afvalbranden van afgelopen weekend mag Bouckaert zich aan een GAS-boete verwachten. (VHS)