Bouw jeugdlokalen op Zoeber gestart 13 maart 2018

02u27 0

De bouw van de nieuwe jeugdlokalen op speelplein Zoeber is gisteren van start gegaan. De werken moeten tegen april 2019 afgerond zijn. Met een bedrag van ruim 2 miljoen euro gaat het om de grootste investering van deze legislatuur. "Vandaag zijn Chiro St.-joris, Chiro De Kadullekes, KAJ Hooglede en KLJ Hooglede nog gevestigd in oude gebouwen of containerlokalen", speechte jeugdschepen Frederik Sap (Allen 8830). "Tegelijk zijn ook de gebouwen van speelplein Zoeber dringend aan vernieuwing toe. Daar brengen we met dit project verandering in." De schepen benadrukt dat de speelpleinwerking ook tijdens de werken behouden blijft. "De oude gebouwen worden pas afgebroken als de nieuwbouw klaar is. Dat betekent dat de werking van Zoeber gewoon blijft doorgaan." Verder zal de nieuwe polyvalente ruimte afgehuurd kunnen worden en het speelterrein zelf wordt ook opengesteld voor het grote publiek. De groene heraanleg van het speelterrein begint na de grote vakantie in 2019. (SVR)