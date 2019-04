Boekenverkoop in de bib SVR

09 april 2019

Op zaterdag 4 en zondag 5 mei wordt in Infopunt Trimard in Hooglede de jaarlijkse boekenverkoop georganiseerd.

Boeken die uit de bibliotheekcollectie verdwijnen worden er te koop aangeboden voor een zacht prijsje. Per stuk betaal je een euro. Wie tien boeken koopt betaalt slechts vijf euro. Op zaterdag kan je terecht in de bib tussen 18 en 21 uur, op zondag tussen 10 en 12 uur. De verkoop op zaterdag valt samen met de avondmarkt tijdens het kermisweekend in Hooglede.