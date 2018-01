Bocciaspeler Kevin wil naar Paralympische Spelen 02u35 0 Foto Eric Flamand

Het Ieperse VTI kreeg de vraag van Wesley Deleu - persoonlijke trainer van Kevin van Dominiek Savio - of we Kevin konden helpen met het ontwerpen van een 'bocciagoot'. Het toestel is aan te kopen maar dit is een zware investering . De leerlingen van 4 MC (mechanische constructie) gingen aan de slag met leerkrachten Reinout Deryckere en Frederik Maerten. Aan de hand van foto's werden schetsen gemaakt. Ook werden de materiaalkeuze en de afmetingen vastgelegd. Na het CNC-frezen (Hout) , mechanische vormgeven en lassen (mechanica) kon alles gemonteerd worden.Nu is het aan Kevin om de bocciagoot uit te testen en eventuele aanpassingen mee te delen Op de foto de leerlingen Maarten Boussery, Joey Derck, Yorben Thoma, Aaron Vandamme, Kjën Verhille , leerkracht Reinout Deryckere, technisch adviseurs Peter Vantomme en Martin Caulier, bocciaspeler Kevin Debruycker, trainer Wesley Deleu, sporthelpster Carla Boone en Veerle Wouters, voorzitster van de sportclub.





(EFW)