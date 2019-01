BNP Paribas Fortis Foundation schenkt 90.000 euro aan acht West-Vlaamse vzw’s Sam Vanacker

21 januari 2019

17u15 0 Hooglede In Dominiek Savio werden maandagvoormiddag de BNP Paribas Fortis Foundation Awards uitgereikt. Acht West-Vlaamse educatieve projecten ontvingen de award.

Het is inmiddels het negende jaar op rij dat de stichting educatieve projecten van Belgische verenigingen een financieel duwtje in de rug geeft. Telkens gaat het om projecten die de strijd aangaan tegen de sociale uitsluiting van kansarme kinderen en jongeren in moeilijkheden. In totaal werd 828.000 euro verdeeld over 93 verenigingen.

In West-Vlaanderen gaat het om acht projecten. Met name De Patio uit Sint-Kruis (20.000 euro), ASSjeblief uit Brugge Sint-Michiels (17.000 euro), BC Het Anker/Spermalie uit Brugge (16.000 euro), Matthijs uit Ieper (11.000 euro), Mariënstede uit Dadizele (8.000 euro), Kouter Kortrijk (7.000 euro), Love in Action uit Wervik (7.000 euro) en PZ H. Familie-De Korbeel uit Kortrijk (4.000 euro).

Sinds de start in 2010 heeft het programma 603 projecten van Belgische vzw’s ondersteund voor een totaalbedrag van ruim 6,2 miljoen euro.