Bib Gits sluit in juli 18 mei 2018

De eerste twee weken van juli gaan de deuren van de uitleenpost van de bibliotheek in Gits dicht. Na de schilderwerken wordt de bibliotheek in die periode wat herschikt. De uitleenpost gaat op maandag 16 juli terug open. Infopunt Trimard in Hooglede is wel open tussen 1 en 15 juli. Uitgeleende boeken kunnen daar binnengebracht worden. (SVR)