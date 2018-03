Betrapte slager 'paft joints uit onzekerheid' 13 maart 2018

02u41 0

Een jonge slager uit Hooglede heeft geen al te goeie beurt gemaakt bij de politierechter in Veurne. S. werd op 6 december betrapt toen hij onder invloed van cannabis rondreed in zijn auto. De waarden in zijn bloed verraadden dat de man vaker joints rookte.





"Tot twee per dag", bekende hij gisteren zelf. "Ik koop die van een kerel in Staden. Ik ben niet verslaafd, maar ik rook de joints uit onzekerheid", zei hij. "Als iedereen die zich eens onzeker voelt joints zou roken, het zou mooi zijn. Ik ben soms ook niet heel zeker, zie je mij al paffen?" vroeg de politierechter hem boos. S. zal nu onderzocht worden door een deskundige, die moet nagaan of hij wel nog in staat is een auto te besturen. Als dat niet zo is, kan hij definitief rij-ongeschikt worden verklaard. Op 11 juni komt hij opnieuw voor. (JHM)