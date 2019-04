Betonblok Akkerstraat verdwijnt tijdelijk om Oude Rozebekestraat te ontlasten Sam Vanacker

04 april 2019

Het gemeentebestuur heeft beslist om de knip in de Akkerstraat tijdelijk op te heffen om zo de verkeersdruk in de Oude Rozebekestraat onder controle te houden. Het betonblok zal pas na de werken in de Hogestraat terug gezet worden.

Het was oppositiepartij Groep21 die de kwestie tijdens de voorbije gemeenteraad aankaartte. Volgens de partij kreeg de Oude Rozebekestraat, waar de ingang van speelplein Zoeber ligt, een pak extra verkeer te slikken door de rioleringswerken in de Hogestraat. Raadslid Lode Vandenbussche (Groep 21) stelde voor om de knip in de Akkerstraat - die in oktober ingevoerd werd voor de werken aan de nieuwe jeugdlokalen -ongedaan te maken.

Eerst leek het gemeentebestuur weinig heil te zien in dat voorstel, maar daar bracht de buitenspeeldag op speelplein Zoeber van vorige week verandering in. “De Buitenspeeldag was een ideaal evaluatiemoment”, zegt schepen van mobiliteit Julie Misplon (Allen 8830). “Veel ouders bleken gewoon op straat of op het fietspad te parkeren om hun kinderen af te zetten, wat voor extra gevaarlijke toestanden zorgde. Met het oog op de activiteiten tijdens de paasvakantie leek het ons aangewezen om de knip in de Akkerstraat effectief ongedaan te maken, zodat het verkeer meer gespreid wordt.”

“Bijkomend argument is dat het rondpunt ter hoogte van de bibliotheek volgende week volledig dicht gaat, waardoor de Oude Rozebekestraat nog meer verkeer zal te slikken krijgen. Zolang de werken in de Hogestraat duren (minstens tot aan het bouwverlof - red.) blijft de Akkerstraat open. Al komt de knip hoe dan ook terug. Per slot van rekening zal de nieuwe ingang van de jeugdlokalen aan de kant van de Akkerstraat liggen. Die plaats gaan we heel bewust autoluw maken.”

Doordat de rotonde aan de bibliotheek dicht gaat wordt vanaf maandag 8 april een nieuw omleidingsplan van kracht. In de Oude Rozebekestraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Het verkeer komende van Kortemark wordt omgeleid via de Hogestraat, Akkerstraat en Ieperstraat.