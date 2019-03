Bestelwagen botst frontaal tegen truck door zwalpende aanhangwagen: bestuurders als bij wonder ongedeerd Hans Verbeke

19 maart 2019

19u49 0 Hooglede Aannemer Dominiek Cassaert (55) uit Kortemark is dinsdagavond in Hooglede frontaal met zijn bestelwagen gebotst tegen een vrachtwagen. “Gelukkig stond ik zo goed als stil omdat ik zag wat er zou gebeuren”, zegt de Hoogleedse trucker Geert Soenen (60). “Na de klap zag ik die man zitten in zijn cabine en dacht dat hij morsdood was. Tot mijn verrassing was hij ongedeerd.”

Geert Soenen (60), een aannemer/landbouwer uit Hooglede, reed dinsdagnamiddag met zijn vrachtwagen in de Kortemarkstraat. “Ik kwam uit de richting van De Vossenberg. Net voorbij de bocht aan het kruispunt met de Hogestraat zag ik uit de andere richting een bestelwagen komen. Plots begon die te slingeren en week uit naar mijn rijvak. Ik remde en hoopte nog dat de bestuurder terug zou uitwijken naar zijn eigen rijvak, maar dat gebeurde niet. Een seconde later was er die vreselijke klap. Ik zag een stofwolk van de airbags en toen het stof wat ging liggen, zag ik de chauffeur. Ik dacht dat hij dood achter het stuur zat.”

Fietsers met de schrik van hun leven weer op pad

Geert sprong uit zijn vrachtwagen en repte zich naar de bestelwagen. “Tot mijn verbazing ging de deur open en stapte de bestuurder uit. Hij leek een beetje door elkaar geschud, maar mankeerde niks.” Door de klap belandde de aanhangwagen van de bestelwagen in de groene berm. “Daar zaten twee fietsers uit te rusten”, weet Geert. “Die mensen moeten de schrik van hun leven hebben opgedaan. Ze zijn daarna vertrokken.”

Engelbewaarder aan boord

“Was me dat schrikken”, reageert Dominiek Cassaert (55) uit Kortemark. “Een van de wielen van mijn aanhangwagen was in een putje beland, waardoor die opwipte en begon te zwalpen. Ik verloor de controle over het stuur en kon niks meer doen. Op zo’n moment hoop je maar één ding: dat je er levend uit geraakt. Blijkbaar reed mijn engelbewaarder mee en daar ben ik dankbaar voor.”