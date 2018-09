Benefiet voor Robbe uitgebreid met optredens 04 september 2018

Het programma van het geplande kipfestijn ten voordele van de kleine Robbe op 16 september in OC De Kouter is aangevuld met gratis optredens van een aantal Nederlandstalige artiesten. Filip D'Haeze, Hans Hanssens, Eveline, Nicolas en The Crazy Entertainers zullen er op het podium staan. "Stuk voor stuk artiesten met het hart op de juiste plaats", laat medeorganisator Geert Vanneste weten. "Iedereen is trouwens welkom vanaf 13 uur om te komen genieten van de optredens, ook wie geen kip is komen eten. Nog volgens Vanneste loopt de kaartenverkoop als een trein. "We gaan voor een full house." De opbrengst van het benefiet gaat naar de zorgbehoevende Robbe Degang (6) uit Sint-Jozef De Geite, die als baby hersenverlamming opliep. (SVR)