BBQ zet bijgebouwtje in brand 11 juli 2018

Langs de Ajoy Van Deurenstraat in Gits, aan de achterzijde van het VDAB-opleidingscentrum, is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken achter een woning. Toen de blussers ter plaatse kwamen, stelden ze vast dat een bijgebouwtje vuur had gevat. Een gelijkaardige constructie bij de buren werd ook aangetast door de vlammen. Al snel bleek dat een nog warme BBQ vermoedelijk de boosdoener was. Het bijgebouwtje waar het BBQ-stel stond, is verloren. Bij de buren is er minder schade. Niemand raakte gewond. (VHS)