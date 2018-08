Auto botst tegen bouwkraan 06 augustus 2018

Op de Marktplaats van Hoogled botste vrijdagavond een Ford Focus tegen een bouwkraan. Het voertuig kwam uit de Kleine Stadenstraat gereden.





De bestuurder verloor om nog onbekende reden de controle over het stuur en knalde tegen een betonnen tegengewicht van de bouwkraan. De schade aan zijn voertuig was aanzienlijk maar de man zelf bleef ongedeerd. Hij kon zonder problemen uit de wagen stappen. Door de aanrijding was de bouwkraan niet meer helemaal stabiel. Daarom werd de Marktplaats enkele uren afgezet. Dat zorgde voor wat verkeershinder. De aannemer kwam ter plaatse en zorgde ervoor dat de kraan geen gevaar kon betekenen voor de omgeving. (VHS)