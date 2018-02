Atletiekpiste in slechte staat 28 februari 2018

02u40 0

De piste in Onledemolen (Gits) ligt er betreurenswaardig bij. Niet alleen is de ondergrond drassig, her en der zijn ook bandensporen van fietsen te zien. Oppositieraadslid Jan Lokere (Groep 21) kaartte de kwestie aan op de gemeenteraad. Hij kreeg bijval van gemeenteraadsvoorzitter Rik Debeaussaert (sp.a): "Dit probleem komt elk voorjaar voor. Eigenlijk hadden we zes jaar geleden beter meteen fiks geïnvesteerd in een mooie tartanpiste in de plaats oplapwerk te doen." Schepen voor Sport Frederik Sap (Allen 8830) geeft toe dat de piste er niet al te goed bij ligt. "Het najaarsweer heeft terug zijn tol geëist. Verder is het niet de bedoeling dat er gemountainbiket wordt op die piste. Een grote nieuwe investering is voorlopig niet aan de orde." Even zag het ernaar uit dat een wisselmeerderheid alsnog een nieuwe investering in de piste zou goedkeuren, maar Rik Debeaussaert besliste de kwestie niet tot stemming te brengen. (SVR)