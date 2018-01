Arrest diepvriesmoord uitgesteld 23 januari 2018

02u41 0

Het hof van beroep in Gent heeft de debatten in de zogenaamde diepvriesmoord heropend. De advocaten van Isabel D. (42) en Olaf P. (48) willen een nieuw debat over de strafmaat omdat er momenteel heel veel onduidelijkheid heerst over de maximumstraf in gecorrectionaliseerde assisenzaken. Jacob Van den Blink was in april 2015 al elf maanden spoorloos.De speurders vonden na een tip het lichaam van Van den Blink in zijn eigen diepvriezer. Isabel en Olaf hadden de man verstikt met een plastic zak, daarna hadden ze hem met een touw gewurgd en stopten ze hem in de diepvries. Hij werd pas een jaar later gevonden.





Duthoit kreeg in eerste aanleg een celstraf van 21 jaar en Philippaerts moest 15 jaar brommen. Ze moesten voorkomen in het hof nadat het parket hun eerste straffen te licht vond, waar in beroep 27 jaar gevorderd werd voor Duthoit en 20 jaar voor Philippaerts. De pleidooien over de maximumstraf worden gehouden op 2 februari, de uiteindelijk uitspraak valt op 16 februari.