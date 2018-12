Alternatieve kerstmarkt Gits Gaat Vreemd aan vijfde editie toe Sam Vanacker

05 december 2018

09u59

Al voor het vijfde jaar op rij organiseert de Vlaamse Kultuurvereniging een alternatieve kerstmarkt onder de noemer ‘Gits Gaat Vreemd’. Op woensdag 26 december worden opnieuw kraampjes opgetrokken op de speelplaats van de voormalige jongensschool in de Torhoutstraat in Gits. Die kraampjes worden bemand door Gitsenaars met buitenlandse roots die telkens een gerechtje of een drankje aanbieden uit hun land van herkomst. Op deze editie kan geproefd worden van typische producten uit Roemenië, Polen, Mexico, Nederland en Tsjetjenië. De Kultuurvereniging staat achter de toog. Iedereen is welkom vanaf 17 uur.