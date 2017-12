Allen 8830 wil burgers inspraak geven over budget 02u55 0

De nieuwe politieke partij Allen 8830 wil burgers directer betrekken bij het beleid van de gemeente en lanceert 'Budget Games' als eerste programmapunt naar aanloop van de verkiezingen van 2018. Concreet zouden burgers via een zogenaamd budgetspel zelf kunnen bepalen hoeveel geld naar welk project of beleidsdomein moet gaan. Uit een dergelijk budgetspel worden dan een aantal aanbevelingen gedistilleerd, gebaseerd op de prioriteiten van de inwoners. "De maatschappij is veranderd, de burger is krachtiger en mondiger dan ooit", klinkt het bij Frederik Sap (Allen 8830). "Let wel, het blijft het beleid dat de bakens uitzet. Maar de burger krijgt de mogelijkheid om zijn visie te geven." (SVR)