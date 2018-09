Allen 8830 mikt op vijf zetels 06 september 2018

Allen 8830 heeft de volledige lijst bekend gemaakt voor de verkiezingen.





Zoals eerder aangekondigd wordt schepen Frederik Sap lijsttrekker van Allen 8830, gevolgd door gemeenteraadslid Julie Misplon en schepen Mieke Debergh. Pascal Maes en Filip Herman maken de top vijf compleet. OCMW-voorzitter Dimitri Carpentier wordt lijstduwer en OCMW-raadslid Chantal Ghekiere kreeg de voorlaatste plaats.





"Met zijn allen streven we naar een thuisgevoel voor iedereen in 8830, naar meer verkeersveiligheid, betere zorg en aandacht voor wonen en werken. Verder streven we naar een nette en duurzame gemeente en zien vrije tijd als een opportuniteit", aldus Sap. De partij mikt op minstens vijf zetels. Bij de vorige verkiezingen haalden Open Vld en Samen Sterk, waaruit Allen 8830 is gegroeid, elk twee zetels. (SVR)