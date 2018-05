Allen 8830 in de weer met stoepkrijtjes tegen homofobie 18 mei 2018

02u31 0 Hooglede Om de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie extra onder de aandacht te brengen heeft de politieke formatie Allen 8830 gisteren uitgepakt met een opvallende actie.

Ze staken het zebrapad aan woonzorgcentrum Ter Linde in een regenboogkleurtje. Met het stoepkrijt in de aanslag verzamelden de kandidaten van Allen 8830 gisterochtend om half zeven al in de Gitsbergstraat. In een kwartiertje was de klus geklaard. Ook Hoogleeds thuisverpleger Pascal Maes, die openlijk uitkomt voor zijn andersgeaardheid, kleurde mee. "Ik apprecieer heel sterk dat Allen 8830 de holebigemeenschap steunt. Ook het gemeentebestuur ben ik trouwens dankbaar voor de regenboogvlag die wappert aan de gemeentehuizen van Hooglede en Gits", zegt Pascal.





"Af en toe krijg ik zelf ook nog te maken met vooroordelen en vreemde blikken bij patiënten. Al moet ik zeggen dat de manier van denken sterk verschilt van generatie tot generatie. Zeventigplussers hebben er in mijn ervaring het meeste moeite mee als ze te weten komen dat ik homo ben. Maar het gaat gelukkig de goede richting uit. Zo kijken jongere mensen er helemaal niet meer van op, terwijl ook de negentigplussers die ik ken opvallend ruimdenkend zijn. 'Als je maar gelukkig bent, jongen. Dat is wat telt', is hun motto. Dat kan ik alleen maar beamen." (SVR)