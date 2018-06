Al 70 inschrijvingen voor freinetschool De Kasteeltuin 25 juni 2018

02u41 0 Hooglede De freinetschool die volgend schooljaar de deuren opent op het domein van Dominiek Savio zal door het leven gaan als De Kasteeltuin. Dat werd gisterenmiddag bekendgemaakt.

De school kent nu al succes. "We hebben al een 70-tal inschrijvingen, waaronder heel veel peuters", vertelt coördinator Daisy Lootens.





"De kinderen komen zowel van Ichtegem, Ardooie, Hooglede als Oostkamp om maar iets te zeggen. Ook de verbouwingen zijn volop bezig. Die worden grotendeels uitgevoerd door de ouders, maar ook door sympathisanten en zelfs oud-leerlingen van mij. De groep begeleiders is intussen ook vergroot: Lieselot Buyck is verantwoordelijk voor de kleuters, Els Tack voor het eerste en tweede leerjaar, Annelies Uyttenhove voor het vijfde en zesde leerjaar en voor de tweede graad zijn de sollicitaties lopende. Ons team is een mix van jonge en ervaren mensen. We kunnen starten als volwaardige school. Onze ideeën werden dromen die we nu realiseren."





De eerste lesdag wordt 3 september, maar op 1 september worden de gebouwen geopend. "We hopen dat minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) aanwezig zal zijn, want het gaat hier echt om een project dat conceptueel uniek is in Vlaanderen doordat we hier te gast zijn bij Dominiek Savio en meewerken aan het inclusieverhaal." (CDR)