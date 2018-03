Al 16 keer sluikstorter betrapt dankzij camera 28 maart 2018

02u37 0 Hooglede De mobiele camera's die afvalintercommunale MIROM gebruikt om het sluikstorten aan de glasbollen tegen te gaan, werpen vruchten af.

Dat blijkt uit cijfers die schepen voor Milieu Rik Vanwildemeersch (CD&V) opvroeg na een vraag van oppositieraadslid Jan Lokere (Groep 21). "In 2017 zijn er alles samen zestien inbreuken vastgesteld, verdeeld over drie verschillende locaties in de gemeente", aldus de schepen.





"Aan de glasbol in de Koolskampstraat werd een overtreding vastgesteld, aan de bol in de Grote Noordstraat werden er acht vaststellingen gedaan en in Sleihage gaat het om zeven overtredingen. Bij de glasbol in de Kerkstraat ten slotte staat de teller op nul. Op basis van de camerabeelden werd aan de hand van de nummerplaat van de wagen telkens de identiteit van de overtreders achterhaald."





De camera's stonden vorig jaar zowat om de twee maanden een kleine drie weken ter plaatse, afwisselend op de vier verschillende locaties. (SVR)