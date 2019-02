Acties voor Music For Life brengen meer dan 30.000 euro op Joke Couvreur

26 februari 2019

Music For Life was ook dit jaar opnieuw een groot succes. Tal van acties werden opnieuw op poten gezet met als enige doel, een goed doel zoveel mogelijk te kunnen steunen. Het resultaat is fantastisch, het bedrag van vorig jaar werd maar liefst verdrievoudigd! Er werd een mooi bedrag van 30.559,12 euro verzameld! Uiteraard wil de gemeente deze talrijke inspanningen ondersteunen en net als vorig jaar geven ze één euro extra per ingezamelde euro aan het desbetreffende goede doel, met een maximum van 10.000 euro. Het resultaat hiervan is een bedrag van méér dan 40.000 euro voor de gekozen goed doelen samen.