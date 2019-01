Achtste quiz van The Celtic Lions SVR

08 januari 2019

12u45 0 Hooglede Voor het achtste jaar op rij organiseert supportersvereniging The Celtic Lions op zaterdag 9 februari om 19 uur een ‘Grote Algemene Quiz’ voor het goede doel in De Gulden Zonne.

De opbrengst gaat opnieuw naar de Voedselbanken en de Muco Vereniging. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om een brede kennisquiz waarbij verschillende domeinen aan bod komen. Een team bestaat uit vier deelnemers en de prijs bedraagt 20 euro per team. Iedereen ontvangt een prijs. Inschrijven kan bij John Taillieu op 0474 57 84 27 of via quiz@thecelticlions.be.

De deelname is pas officieel na overschrijving van 20 euro met vermelding van teamnaam op BE69 0016 5717 5278.