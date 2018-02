Aarthurfeesten zoeken extra parking voor rommelmarkt 10 februari 2018

De organisatie van de Aarthurfeesten, die elke eerste zondag van augustus instaat voor de grote rommelmarkt in Hooglede, is op zoek naar bijkomende parking. Om de enorme toevloed van auto's wat in de hand te houden roept het bestuur verenigingen of mensen op om die dag een betalende parking in te richten. De organisatie en de opbrengst van de bijkomende parkings is volledig voor de inrichtende vereniging of persoon. Nu zijn er reeds twee betalende parkings in de Roeselarestraat (uitgebaat door Eendracht Hooglede) en in de Grote Noordstraat (uitgebaat door Zevekote), maar die volstaan niet. Het bestuur hoopt dat er parking gecreëerd kan worden in de Bruggestraat, Ieperstraat of een straat dicht bij de rommelmarkt. Potentiële inrichters kunnen contact opnemen met het bestuur via info@aarthurfeesten.be. (SVR)