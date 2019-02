230 bedrijven en overheden ondertekenen charter Circulair Bouwen Sam Vanacker

24 februari 2019

17u05 0 Hooglede Afgelopen vrijdag 22 februari lanceerde Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel samen met de OVAM en de Vlaamse Confederatie Bouw de Green Deal Circulair Bouwen op Batibouw. 230 publieke en private organisaties engageerden zich daarbij om circulair bouwen in Vlaanderen te ondersteunen.

Concreet gaat het om de ondertekening van een charter rond circulaire economie in de bouwsector, wat in de eerste plaats impliceert dat bouwmaterialen maximaal hergebruikt moeten kunnen worden. Verder wordt ook een maximale levensduur van gebouwen en materialen nagestreefd. Doel is om tegen 2050 in Vlaanderen een circulaire economie te hebben met een sterk doorgedreven grondstofkringloop.

Onder meer Deceuninck ondertekende het charter en engageerde zich om de komende jaren praktijkervaringen te delen met andere bouwbedrijven, producenten van bouwmaterialen, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties. “Tot 2023 worden gezamenlijk experimenten opgezet. Zo kunnen de circulaire principes in de praktijk worden getest en knelpunten blootgelegd”, aldus European Marketing Director Victoria Hemelaer van Deceuninck. “Binnen deze Green Deal zal er ook een multidisciplinaire onderzoeksgroep werken aan de hefbomen die deze knelpunten kunnen wegwerken.”