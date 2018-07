10de parkconcerten 19 juli 2018

Op 10 en 17 augustus zijn er al voor het tiende jaar op rij parkconcerten in Gits. Het succesvolle concept blijft ongewijzigd. Twee vrijdagen op rij zorgt een jonge band voor de opwarming, waarna een ervaren coverband het feestje afsluit. Op vrijdag 10 augustus opent de Brugse band Lorith om 19.30 uur met melodieuze pop, om 21 uur gevolgd door rockcoverband DUST. Op 17 augustus mag Drown The Phoenix uit Oostnieuwkerke de spits afbijten, waarna het de beurt is aan de energieke Oostendse rockers van coverband The Cave. De optredens zijn gratis. (SVR)