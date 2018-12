"Vervuilend feest niet meer van deze tijd" NOG ÉÉN KEER KERSTBOOMVERBRANDING IN GITS OP 19 JANUARI Sam Vanacker

20 december 2018

07u45 0 Hooglede De derde kerstboomverbranding op 19 januari in Gits wordt ook de laatste. Het evenement blijft bestaan, maar kerstbomen verbranden wordt straks verboden door het gemeentebestuur. "We denken nog na over een nieuwe naam", zegt Joost Rambour van de Oud-Scouts.

In de jaren negentig werd er elk jaar op het marktplein een metershoge stapel kerstbomen in brand gestoken, maar die tijden leken voorbij. Tot het gebruik drie jaar geleden op kleinere schaal nieuw leven ingeblazen werd door de oud-scouts van Gits. Twee jaar op rij stampten ze een gezellig kerstdorpje uit de grond rond de kampvuurput op 't Cringhene en telkens kwamen heel wat Gitsenaars kijken hoe vrijwilligers van de brandweer de ingezamelde kerstbomen mondjesmaat opstookten. Op 19 januari wordt het de laatste keer dat ze daar van de gemeente de toelating voor krijgen.

"Kerstbomen verbranden is niet meer van deze tijd", zegt burgemeester Rita Demaré (CD&V).

"Enerzijds speelt de veiligheid een rol, al heb ik op dat vlak eigenlijk alle vertrouwen in onze brandweerlui. Belangrijker is het ecologische aspect. De regels zijn duidelijk. Particulieren mogen geen tuinafval of kerstbomen verbranden en ik vind niet dat we daar een uitzondering op kunnen blijven maken. De rookontwikkeling die gepaard gaat met het opstoken van sparren is enorm ongezond voor mens en milieu. Wel gaan we toestaan dat er met vuurschalen gewerkt wordt. In die vuurschalen kan dan zuiver hout verbrand worden, zodat het evenement niet aan gezelligheid moet inboeten."

Andere naam

Joost Ramboer van de oud-scouts heeft ergens wel begrip voor de beslissing. "De tijden zijn veranderd. Het milieu is belangrijker geworden en om die evolutie kunnen we niet heen. Het wordt trouwens ook steeds moeilijker om kerstbomen te vinden. Weinig particulieren zetten nog een echte boom. Vorig jaar hebben we er daarom nog een aantal verzameld bij naburige containerparken en winkels, maar die moeite gaan we dit jaar niet meer doen. Op de tweede editie hadden we nog een 250-tal bomen, maar dit keer zou het me verbazen als we de honderd halen. En vanaf 2020 zal het dus helemaal zonder kerstbomen zijn. Ons evenement blijft bestaan, maar het zal van dan af onder een andere naam zijn. Daarover zijn we nog volop aan het brainstormen." Joost geeft nog mee dat het concept nu al anders aangepakt wordt. "In de plaats van een dorp rond de vuurput te bouwen, gaan we dit keer het scoutslokaal zelf gebruiken als centrale locatie. Aan de achterkant zorgen we voor tenten in openlucht, met zicht op de vuurput. Verder zal het speelpleintje buiten verlicht worden, terwijl mensen bij slecht weer behalve in het scoutslokaal ook in de voetbalkantine van 't Cringhene terecht zullen kunnen. Iedereen is welkom vanaf 18 uur."